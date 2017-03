co-voiturage à Djibouti

Jai 3 place disponible dans ma voiture j part chaque matin et chaque aprem midi de« Residence 4 mars, BARWAQO» jusquau centre ville ,jardin public. si vous ete interesser vs pouvez venir avc moi

le tarif sera : 5000 fr par personne et par mois confort ,tranquillitè et climatisation le matin j sors a 7h 00 et l aprem a 15/30 contacter moi sur cet num merci

5 000 FDJ

77837393

Véhicules, Voitures

il y a 10 heures

