Club Karaté "okinawa" à Djibouti

La pratique du karaté est particulièrement adaptée aux enfants, la mise en place de protections et de pédagogie spécifique en fait un sport profitable à l’épanouissement de l’enfant. Pratique éducative et ludique qui leur permettra de canaliser leur énergie et de construire leur confiance en eux.



Samedi et Mardi : - Enfants (4 à 12 ans) : 19h00 à 20h00

- Adulte : 20h10 à 21h30

- A lieu au Stade Gouled



Moniteur de karaté : Kaled Amer, Médaille D'Or au championnat international de karaté (2016)

