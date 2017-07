climatiseur LG, Westpoint à Djibouti

Bonjour,

L'ete approchant a grand pas, il est temps de s'equiper en climatiseur pour passer l'ete au frais.

Nous proposons a la vente une grande quantite de splits usagés mais en tres bon etat, il s'agit des grandes marques telle que LG, Westpoint, Samsung etc...

Pour le prix :

1.5 cheval ce 60mille

2.5 cheval ce 90mille

et nous assurons l'installation aussi, appelez nous pour plus de details.

