Climatiseur evaporated air cooler à Djibouti

Bonjour, je mets en vente des climatiseurs non consommation énergétique et qui est 100 % économique et qui consomme aussi de glace qui fait rafraichir et déplaçable pour n'importe quel chambre que tu as besoin et venez voir sur votre yeux.

Le prix est adorable et très moins cher : 35600 Fdj

Partager cette page whatsapp



email