Cim Fenetre 2 Chevaux à Djibouti

Je met en vente, ma climatisation de 2 chevaux Fenetre Limag, presque neuve, à été utilisé, et à present été remplacer pour des raisons à un autre split de plus grand chevaux j'aimerai à cet effet le mettre en vente, si quelqu'un(e) sera interessé si seulement vous etes serieux effectivement à acheter merci, veuillez me contacter mon numero personnel...

