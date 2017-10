CICR Djibouti recrute Responsable parc automobile à Djibouti

OUVERTURE DE POSTE



Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire indépendante, neutre et impartiale. Il est établi en République de Djibouti depuis 1992 et a son siège à Genève, Suisse.



Le CICR a pour but de protéger et d'assister les victimes des conflits armés et des troubles internes. Il veille également à la promotion du droit international humanitaire et des principes du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Le CICR est une organisation à but non lucratif et dépend entièrement des contributions qu'elle reçoit pour exécuter son mandat humanitaire.



Face à l'augmentation des besoins de son département Logistique à Djibouti, le CICR souhaite recruter :



Un Responsable parc automobile

(Homme ou Femme)



Profil minimum :



•Titulaire d'un diplôme en logistique ou formation technique équivalent (Minimum BAC + 2),

•Avec un minimum de 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine ;

•Titulaire d’un permis de conduire (lourd et léger depuis au moins 5 ans)

•Connaissance de base en mécanique et bonne connaissance des radios HF/VHF

•Bonne maîtrise des véhicules 4x4

•Apte à gérer une équipe

•Excellente maîtrise du français (oral et écrit) et niveau acceptable en anglais (oral et écrit)

•Bonnes connaissances des outils informatiques (WORD, EXCEL,…)

•Bonne connaissance de la ville de Djibouti et des principaux axes routiers du pays

•Capacité à travailler en équipe, sens de l'initiative, intègre, flexible et dynamique ;

•Aisance dans la communication et motivation à travailler dans un environnement multiculturel ;



Responsabilités et tâches principales



-Gérer le parc automobile de la Délégation

-Mener les différentes activités de contrôle nécessaire

- Organiser et superviser les chauffeurs

-Organiser et assurer le transport des marchandises

-Établir et remonter les rapports sur le parc automobile



Le dossier de candidature devra comprendre un CV et une lettre de motivation. Les coordonnées : adresse, n° de téléphone et adresse e-mail, devront apparaître clairement. Les originaux des diplômes et attestations de travail devront être présentés sans exception le jour de l'entretien de recrutement.



Les dossiers seront à déposer au bureau du CICR/Djibouti, sous pli fermé, à l’attention de l’Administrateur avec la mention ‘’ Candidature au poste de « Responsable parc automobile », ou par e-mail à yes_yemensupport@icrc.org au plus tard le 29 Octobre 2017.



Seuls les candidats sélectionnés pour un test seront contactés. Les documents transmis au CICR ne seront pas retournés. Le CICR ne perçoit aucun frais tout au long de son processus de recrutement.

