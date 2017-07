chercheur d'un emploi à Djibouti

je suis un jeune djiboutien, très active et dynamique qui cherche actuellement d’un emploie et capable de remplir tout les taches qui me seront confie.je suis un jeune titulaire d’un diplôme License en business management ( gestion d’entreprise) .je m’engage convenablement à respecter le secret professionnelle pour digne et déterminé dans mon travail.

Partager cette page whatsapp



email