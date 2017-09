Cherche une maison de type F4 ou F5 à Djibouti

bonjour, cherche une maison de type F4 ou F5 en dur à louer dans le secteur de Gachamaleh, poudrière, quartier 7, quartier 6, balbala cheikh moussa, Djebel, Gabode. j'ai un budget compris entre 70 000 à 80 000 fd. si vous avez une maison dans les secteurs sus-mentionnés, svp me contacter sur mon téléphone portable le plus tôt possible.

