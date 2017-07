Cherche une femme de ménage à Djibouti

Nous recherchons une femme de ménage pour une petit maison située Heron, ou il y'a un jeune couple avec une petite fille,

Faire le ménage et la cuisine, et prendre soin de la petite, elle doit parler Amharic

Nous cherchons une personne de confiance et qui craint Allah et qui fait bien son travail.

Le prix et 20.000 FDj non négociable.

Si vous êtes bien intéressée vous pouvez nous contacter sur notre mail

