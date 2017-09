Cherche un maître d'arabe et du Coran à domicile à Djibouti

Salam aleykoum



Je suis à la recherche d'un maître sérieux et dynamique capable d'enseigner le Coran et l'arabe pour mes 2 enfants à la maison.



Laissez moi vos offres sur mon mail en précisant bien sûr le temps, le nombre d'heures et le prix. Je vous répondrai le plutôt possible.



Merci.

