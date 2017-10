Cherche emploi administration ou enseignement à Djibouti

Bonjour, je cherche un travail dans les domaines ( administration ou enseignements ) j' ai bac+4 licence anglais et un diplôme informatique ( bureautique ) je suis une femme motivée et sérieuse je maitrise trois langues: le français l'anglais et l'arab contacter moi par mail ou par téléphone svp.

