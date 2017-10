Cherche d'emploi à Djibouti

Compétences :





Reseau Informatique







2006 : BACCALAUREAT ( ES )

2015 / 2016 : DIPLOME RÉSEAU INFORMATIQUE







EXPERIENCE :

STAGE :

1 ans 2015/2016 Informatique dans L AMISOM

1 MOIS 2016 KENYA UNSOA

EXPERIENCE :

Reseau Inforamatique

Sécrétaire dans Arme National depuis 2010 jusqu'a ce jours.

Tache realisées :

Securisation de serveurs avec serveurs antivirus version netzork secrurity.

Partge de connexion internet ,ficher Fichier NetMeeting pour les vidéo conférences ainsi que le serveur messagerie de domaine PME sur la bonde du reseau wifi.

Administer un reseau local sous-systéme nouvelle win2003 serveur.

Preparations de plans architectes d'un reseau et diagnostique compléte d'un parc informatique.



Tache realisées :

Enregistrement sur la bas de donneés selon les profils.

Recherche de profils demandes pour offre d'emploi .

Suivi des employes: absence,maladie,etc...

Suivi et mis a jour des contrats clients.

Suivi et mis a jour des contrats employés.

Et enfin gestion de l'agenda des responsable.









LANGUES :

Francais : lu , écrit , parlé Somali : lu , écrit , parlé

Anglais : lu , écrit , parlé







Sport , Loisir , Voyage, Lecture





Dynamique , Serieux, Disponible

CURRICULUM VITAE

FORMATION SCOLAIRE

EXPERIENCESPROFESSIONNELLES

COMPETENCE LINGUISTIQUE

LOISIR

APTITUDE PERSONNELLE

