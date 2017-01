Cherche commercial - Temps plein / partiel à Djibouti

Entreprise de la place, leader de son secteur cherche un commercial pour la représenter auprès des clients entreprises et organisations.



Possibilité de travailler en temps partiel.



Profil:

Diplôme universitaire / BTS / IUT, obtenu en France est un atout.

Excellente maîtrise du français. Anglais serait un plus.

Très bonne présentation.

Aisance dans la communication orale et écrite.



Salaire motivant.



Merci d'envoyer vos CV + Lettre de Motivation à l'adresse commercial.djibouti@gmail.com avant le 29 Janvier 2017.

Partager cette page whatsapp



email