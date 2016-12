Cherche Chauffeur taxi à Djibouti

Asalaamu Aleykum.



je recherche un chauffeur experimnte ayant un garant pour mon taxi.

Appelez moi au numéro suivant et si indispo, laisser un message disant que c aujet du chauffeur et j vous rappel



merci

77120457

Véhicules, Voitures

ven. 23 décembre

