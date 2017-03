Chef en pâtisserie à Djibouti

Bonjour,



Une patisserie de la place cherche un chef en patisserie autonome capable de travaillé seul avec les connaissances acquises suivantes:



-preparation de la pate génoise pour gateau creme et cuisson

-Gateau sec

-patte feuilleté

-preparation et cuisson de la génoise pour éclaire

-Les pains (sandwish mini burger etc..)



On est ouvert pour toute offre veuillez nous contacté sur le numéros suivant pour personne sérieuse.



Cordialement

