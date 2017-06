Chef de projet à Djibouti

L'association Solidarité Féminine recrute un chef de projet pour son projet : « Activités de prévention destinées aux populations clés et aux jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH / SIDA à Djibouti »

De juin 2017 à décembre2017



Langues requises : Français, connaissances d’anglais appréciées et une langue locale

Date de début : Juin 2017

Durée du contrat : 7 mois





Devoir et responsabilités



•Assure le suivi du projet et veille à ce qu’il se déroule conformément au calendrier proposé. Le chef de projet, le bureau de SF et des représentants du bailleur, des représentants des populations clés, le PNUD constituent le comité de pilotage.

•Appuie le chargé de projet dans la coordination et mise en œuvre des activités ;

•Assure le lien entre les sites et l’association / les prestataires de service ;

•Identifie les prestataires de service en accord avec les personnels du projet et les membres de SF,

• Effectue le suivi opérationnel (suivi budgétaire et évaluation de la performance du projet) en collaboration avec les services concernés.

• Prépare les documents de demande de décaissement au PR.

• Elabore et suit avec son équipe le plan de résolution des risques ou de recommandations

•Facilite le contact avec les personnes qui seront les personnes liens, paires éducateurs, membres de population cible ;

•Seconde le chargé de programme,

•Installe un réseau efficace pour faciliter les contacts

•Assure le suivi et la mise en œuvre des activités planifiées et prévues dans le projet .

•Assure le suivi, l’élaboration et la soumission des rapports mensuels et trimestriels,

•Prépare en collaboration avec le gestionnaire et le chargé de programme les réunions du comité de pilotage.



Qualifications, Compétence et Expérience requises

Éducation:

•Un master en management

•Un diplôme en gestion de projet ou en Santé Publique serait apprécié.



De l'expérience:

• 2ans d'expérience dans un pays en développement.

• Expérience dans la planification, la programmation, le suivi et l’évaluation des projets.

• Expérience dans la construction et la gestion du partenariat,

•Travail en équipe apprécié



Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 22 juin 2017 par courrier électronique à sfdjib@hotmail.fr

