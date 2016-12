Chef d'equipe Adjoint /Responsbale Adjoint de bureu dans le transit local à Djibouti

Urgent:



Une société de la place recherche un chef d'equipe Adjoint /responsbale Adjoint de bureu dans le transit local:



- Capable de gérer une equipe composée des gestionnaires de dossier

- Ayant une forte éxperience dans le domaines minimum 3 ans d'experience et a deja occupé un poste similaire.

- Qui sait faire des cotations transit

- Maitrisant parfaitement la langue francaise et anglaise.



Pour toute personne intéréssée , merci de bien vouloir envoyer votre lettre de motivation et CV sur cet email:



humanresourcemanagement638@gmail.com

