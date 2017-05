chauffeur à Djibouti

bonjour a tout ceux qui liront mon message

je suis a la recherche d emploi entant chauffeur et mecanicien j ai pas d etude superieur , mais j ai mon permis de conduit j etait un chauffeur de taxi depuis peu temps je connai aussi des langues comme le francais , l arabe , le somalie ,l hamarique et l anglai , contacter moi sur ce numero 77845887 s il vous plait et merci d avance et je suis une personne motiver , active , disponible a tout moment .

85 000 FDJ

77845887

Véhicules, Voitures

il y a 7 heures

email