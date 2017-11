chauffer taxi driver à Djibouti

Bonjour

à tout et à toutes je m appelle fathi hassan robleh et je suis bon chauffer permis b et aussi je boutre pas ni cigarettes ni àlcool voilà.

Merci bien de me contacter.

77721254

Véhicules, Voitures

il y a 22 heures

