Chargé de Programme de Lutte Contre les Violences basées sur le Genre UNFD/UNHCR Programme à Djibouti

Nous Recherchons un Chargé de Programme de Lutte contre les violences basées sur le Genre qui sera en charge de Fournir une assistance légale et psychosocial aux survivants de SGBV. Cette personne doit avoir une bonne connaissance des droits humains pour renforcer l'efficacité des services fournis aux survivants de SGBV dans les trois camps des réfugiés.



Pour plus d information veuillez-lire la piece ci-joint du Job Descriptive.

Chargé de Programme de Lutte Contre les Violences basées sur le Genre



UNFD/UNHCR Programme



Description de l'Emploi



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contexte

A Djibouti, les réfugiés sont principalement en déplacement prolongé, en raison de l'effondrement de l'autorité de l'État dans la Somalie voisine. La plupart des réfugiés viennent des différentes parties de la Somalie et beaucoup sont présents à Djibouti depuis plus de 20 ans. Des solutions durables se sont révélées difficiles à trouver en raison des difficultés qui résident dans la mise en œuvre des trois solutions reconnues durables, à savoir, le rapatriement volontaire, l'intégration locale et la réinstallation pour les réfugiés qui restent à Djibouti en 2016. Suite aux conflits récents qui ont éclatés en Yémen, Djibouti a également, accueilli les refugiés yéménites dans la région d’Obock.

Le 31 juillet 2017, Djibouti compte 27 601 réfugiés originaires principalement de Somalie (13 306), d'Éthiopie (8 654), d'Érythrée (1 149) et du Yémen (4 434) et d'autres nationalités (58). La majorité des réfugiés sont logés dans l'un des trois camps (Ali Addeh 15 676, Holl Holl 4 617, Markazi 2 172), tandis qu'une partie de la population réfugiée réside dans les zones urbaines, où il y en a 5 136 dans la capitale.

L'intervention proposée pour les réfugiés, s'appuie sur les programmes SGBV existants du HCR et l’UNFD en tan que partenaire du programme de lutte contre les violences basées sur le genre, veille à ce que les structures et les systèmes appropriés soient développés et mis en place, pour mettre en œuvre, efficacement, le programme SGBV, pour réduire le risque des violences basées sur le genre et pour ainsi, améliorer la qualité des réponses et des interventions dans les trois camps des réfugiés, Ali Addeh, Hol-Hol et Markazi.

En tant que fournisseur des services d'approche centrée, l'UNFD inclut les objectifs suivants dans son programme SGBV, dans les trois camps des réfugiés à Djibouti, Ali Addeh, Hol-Hol et Markazi:

a) Fourniture d'un soutien psychosocial aux survivants de SGBV

b) Promotion du droit de l'homme

c) Renforcement des capacités : pour renforcer l'efficacité des services fournis aux survivants de SGBV dans les trois camps des réfugiés.



Objectif du programme SGBV

-Assurer un soutient psychosocial pour les survivants des Violences basées sur le genre dans les trois camps des réfugiés de Ali Addeh, Hol-Hol et Markazi.

-Assurer la suivie et la gestion des cas des survivants

-Renforcement des capacités des Comités SGBV dans les trois camps.

-Assurer la supervision technique du programme sur tous les camps (Holl-Holl, Ali Addeh et Markazi) et avec les réfugiés à Djibouti ville.



APERÇU JOB

L’Officier du Programme (UNFD/UNHCR) de Lutte Contre les Violences basées sur le Genre est responsable du développement de la stratégie, la conception du programme, le support technique pour assurer la mise en œuvre de la qualité, de la normalisation, le suivi et l'évaluation de toutes les activités dans le domaine de SVBG dans les camps de réfugiés. Les principales fonctions comprennent le renforcement du secteur SVBG et assurer la supervision technique de ce programme sur tous les camps (Holl-Holl, Ali Addeh et Markazi) et avec les réfugiés à Djibouti ville. L'accent est mis sur la qualité du programme, avec les progrès du programme surveillé et évalué par rapport à des repères quantifiables, et le développement des affaires, afin d'assurer un financement suffisant pour la programmation robuste pluriannuelle.



PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Management & Développent Program

•Superviser les aspects techniques de la mise en œuvre du programme SGBV, fournir un soutien à l'équipe du programme pour élaborer des plans de travail pour guider la mise en œuvre des subventions approuvées.

•Soutenir l'équipe du programme et les équipes de terrain dans la mise en œuvre et le suivi des plans de travail assurant que les activités reflètent les engagements de l’UNFD faite au donateur et à la communauté.

•Développer et / ou améliorer les mécanismes de suivi et d'évaluation pour le programme SGBV, veiller à ce que les équipes SGBV dans le domaine surveillent activement les indicateurs fixés et l'évolution des préoccupations des communautés cibles.

•Travailler en collaboration pour intégrer SGBV avec d'autres secteurs le cas échéant des programmes, en mettant l'accent sur le secteur de la santé / MGF.

•Coordonner et participer à l'élaboration de nouvelles propositions et initiatives pour le programme SGBV en conformité avec le plan stratégique du programme du pays, le cadre du programme UNFD et des stratégies UNFD/UNHCR.

•Coordonner et participer à l'élaboration des budgets pour des propositions de programme en collaboration avec les subventions et services financiers.

•Travailler avec le coordinateur des programmes et l'équipe SGBV pour renforcer le secteur SGBV à Djibouti,

•Communiquer régulièrement avec les programmes SGBV pertinents à Djibouti.

•Fournir une formation continue et un soutien technique et des conseils à l'équipe du programme, et assurer que tous les SVBG employés adhèrent aux principes des meilleures pratiques dans tous les aspects de la mise en œuvre du programme.

•Mettre en place des lignes de communication régulières et directes avec toute l'équipe du programme, y compris ceux dans le domaine.

•Maintenir une présence continue dans les différents camps.

•Mener des entrevues techniques des candidats à des postes de programme SVBG

•Travailler avec les membres de l'équipe dans le terrain / gestionnaires pour assurer les aspects techniques de la documentation du système de gestion du rendement pour les gestionnaires de programme est en place et suivi régulièrement.



Gestion et Rapports Subventions

•Examiner les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et cibles du programme en collaboration avec le personnel des programmes.

•Préparer et examiner les aspects techniques des rapports internes et externes préparés par l'équipe SVBG dans les délais convenus en utilisant des formats de donateurs, selon les besoins.

•En collaboration avec le coordinateur du programme, l'examen du budget et les dépenses réelles pour les programmes SVBG mensuels.

•Apportez tout sur / sous les questions de dépenses à l'attention de la coordonnatrice du programme en temps opportun et d'élaborer conjointement des plans de correction, en collaboration avec le coordonnateur du programme et l'équipe de subventions.

Représentation et Coordination

•En coordination avec le coordinateur du programme développer activement et maintenir des relations de travail efficaces avec les principaux intervenants à Djibouti, y compris les donateurs, les acteurs gouvernementaux, des agences onusiennes, des ONG internationales et locales et les autres acteurs concernés.

•Établir des réseaux avec les ONG du système des Nations Unies et les partenaires locaux pour promouvoir les capacités techniques et de développer des partenariats stratégiques.

•En collaboration avec le coordinateur du programme représenter le SVBG (UNFD/UNHCR) programme avec les autorités nationales, les acteurs non étatiques, des organismes des Nations Unies, les ONG et les bailleurs de fonds.

Qualification requise:

•BAC+5 en sciences sociales ou diplôme équivalent dans le domaine de la gestion ou des sciences sociales.

•Au moins 2 ans d'expérience pertinente et réussie en matière de gestion de projet, y compris une solide expérience dans le travail sur la violence basée sur le genre

•Démontrer une attitude positive et être professionnel

•Expérience de travail approfondie avec les réfugiés, donateurs et entités gouvernementales

•Compétences linguistiques : Anglais, français, somalie, afar et arabe





Date limite de dépôt des dossiers de candidature:

Le 15 novembre 2017 au siège de l’UNFD

