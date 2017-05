Champoing de lavage pour les abayas et les voiles des femmes et filles à Djibouti

Bonjour,



Je vend des gels lavage,shampoing parfumée pour les vêtement féminins, plus particulièrement les abayas et les voiles afin d'avoir une odeur, parfumée sur vos habits quand vous les lavez.

Pour les lavages des Abayas et habits noir.

On l'utilise le gel de couleur noir:

Pour les habits de couleurs,ainsi que les voiles.

On les utilise le gel de couleur Bleu.



Prix:500 fdj l'unité.



Merci de me contacter.

500 FDJ

Maison, Décoration, Accessoires

il y a 17 heures

Partager cette page whatsapp



email