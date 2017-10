Cendrier Ceramic Large à Djibouti

je vend cette cendrier " Royal Ashton" Large en ceramic pour Cigarre. neuve avec son emballage jamais utiliser ideal et style VIP pour le mettre sur la table de votre salon ou bureau comme decoration. "prix ideal" .

vous pouvez me laisser un sms si interesser je repondrais de que possible.

5 000 FDJ

77608693

Maison, Décoration, Accessoires

il y a 19 heures

