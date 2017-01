Canon imageRUNNER 2520 Photocopieur Multifonction à Djibouti

Bonjour, je tiens à vendre un photocopieur multifonctionen bonne état Canon imageRUNNER 2520 avec son CHARGEUR en dessus.



Impression, Copie, Numérisation et fonctions de télécopie et i-Send en option.

Capacité papier jusqu'à 2000feuilles, Design compact et écran tactile, Nombreuses options de configuration, Économies d'énergie.



Prix 200,000 FDJ



Tel: 77343482/77329660

