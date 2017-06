Camion Diesel à Djibouti

Évaluation globale: va bien dans le moteur et la boîte de vitesses, les freins ok,

le pare-brise droit cassé voir images,



fabriqué en 1989

Kilométrage 51603 mil

Boite de vitesse manuelle

112 kW 152 ch

diesel

couleur Blanc

Reg No. OPM 450

TACHYGRAPHE

boîte

Longueur totale 7500 mm

Largeur 2580 mm

Longueur de l'espace de chargement 5200 mm

Poids total kg 11000

Poids 5640 kg

Charge maximale 5360 kg

La distance de l'essieu de 4000 mm

Tire 9,5R17,5 dim

2 500 000 FDJ

77660773/77848853

Véhicules, Voitures

il y a 4 heures

