CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE à Djibouti

Cabinet d’expertise comptable

Avec des honoraires attractifs et un travail de qualité nous vous proposons de vous accompagner dans votre comptabilité selon vos besoins :



- Tenue complète de la comptabilité (saisie des pièces comptables jusqu'au bouclement) ;

- Assistance comptable de toute nature ;

- Etablissement de situations prévisionnelles ;

- Etablissement des comptes de groupes, consolidation des bilans et des comptes ;

- Reportings mensuels, trimestriels ;

- Établissement du tableau de financement ;

- Mise en place de procédures de gestion administrative et financière ;

- Installation et paramétrage des logiciels comptables (SAGE, CIEL, EBP...) ;

- Déclaration d'impôts des personnes physiques et personnes morales ;

- Etablissement des bulletins de salaires ;

- Déclarations auprès des organismes sociaux ;

- Etablissement des contrats de travail.

