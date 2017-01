bus hiace à Djibouti

bonjour

un minibus refait a presque neuve, moteur(bloc) boite de vitesse carrosserie plus de 1 million investi en mécanique surtout et carrosserie. toute personne intéressé sérieusement pourra nous contacter avec ces numeros: le prix est entre 2 290 000fdj et 2 480 000.

en dessous de ça inutile de téléphoner svp. toutes les factures sont disponibles

77870273/77825796.

Véhicules, Voitures

il y a 4 heures

