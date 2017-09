BTS en Comptabilité et Gestion des Organisations recherche emploi à Djibouti

Je suis à la recherche d'un emploi, j'ai un diplôme BTS en Comptabilité et Gestion des Organisations donc je possede une expérience de 10ans et demi.

Ma carrière professionnelle a commencée à la sécretariat pour 4ans, 3 ans en tant que comptable, 2 ans en tant que ressource humaine et finalement 1ans et demi en tant que gestionnaire de stock. Merci d'avance.

L'intéressée RAZA ABDO

