Broderie à Djibouti

La broderie vous aide à mettre vos marques, nom de société, logo, conception personnalisée et tout message texte. Je suis dédié à satisfaire tout le monde besoin d'atteindre la conception étonnante et de fournir la qualité. Je vais faire pour vous tous les uniformes, veste, polo, T-shirt, casquettes et d'autres textiles finition à des prix raisonnables.



** J'ai fait des services à la gendarmerie nationale, Colas, sécurité AGS, SecuritAS, East Africa Bank et beaucoup d'autres **



** je m'appele Awais Osman ** addresse: Quartier 3

Partager cette page whatsapp



email