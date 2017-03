boston whaler - 10 pers - yamaha 175 cv à Djibouti

VENTE pour cause départ

boston whaler - 10 pers - yamaha 175 cv

Homologué 10 places / Tenue de mer exceptionnelle

Équipements :

Compas, sondeur Piranha, réservoir interne 100l, 3 nourrices et flexible associé gérées en alimentation parallèle (secours/élongation), bidons de 25l de secours, barre hydraulique, taud repliable, pompe de cale électrique, porte canne à pêche, grands coffres de rangement, feux de navigation, ancre avant et arrière, pare-battages, extincteur, feux de détresse, remorque, housses de protection.

Diverses pièces de rechange et pièces neuves données en plus

Coque entièrement mise à nue, vérifiée et refaite en 2012 (Photos disponible)

Sellerie refaite en juillet 2014,

Électricité entièrement refaite en Janvier 2015

Remorque refaite en janvier 2015

Anti-fooling et révisions novembre 2015 (pas de sorties depuis), à jour de vignette 2017

Visible sur la plage du Héron en face du rond-point.

Peu utilisé pour cause de double emploi, disponible de suite.



NOUVEAU PRIX : 6 500 € (à débattre) / 1.219.500 FDJ (à débattre).

