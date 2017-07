Bol en plastique avec sa fermeture pour les couscous et les dattes à Djibouti

Bonjour,



je vend des bols en plastique pour les fermetures des couscous,des dattes,du matin afin de bien les conserver dans un endroit sure sur la table à manger pour son mari et pour la famille.



C'est à 600 fdj l'unité,me contacter pour plus d'infos.



Merci,

