BMW X5 à Djibouti

BMW X5 3.0i 234cv

2001 141000 kms certifiés

2 ans de territoire, VHL arrive de Suisse.

Excellent état, aucun point de rouille.

Intérieur cuir , ronce de noyer; climatisation, vitres électriques etc...

Pour la vente, toute la filtration et les vidanges seront faites, et 4 pneus neufs seront montés.

Cardan échangé, ventilateur de clim, poignées de portes AV, courroies clim et accessoires et leurs roulement de tendeurs.

En plus: housses de siège, housse de protection de la voiture.

Plus de photos sur demande ou visible sur rendez-vous

2.000.000DJ prix ferme

2 000 000 FDJ

77707579

Véhicules, Voitures

ven. 30 juin

Partager cette page whatsapp



email