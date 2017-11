Beurre de karité 100% naturels Bio à Djibouti

BEURRE DE KARITÉ UTILISATIONS peau et cheveux :



*Cheveux secs, cassants ou fourchus

*Soin des cheveux crépus et afros

*Cheveux colorés

*Tous types de peaux

*Peaux irritées et agressées (rasage, épilation, laser...)

*Lèvres et zones sèches du visage et du corps

*Soin des peaux exposées au soleil ou aux conditions climatiques extrêmes

*Soin des mains des travailleurs manuels ou exposés aux produits chimiques

*Emulsions ou baumes corporels avant et après soleil

*Baumes nourrissants pour le corps

*Baumes de soin apaisants et protecteurs pour les lèvres

*Soins de nuit visage pour les peaux sèches

*Soins apaisants et cicatrisants pour peaux irritées

*Baumes protection contre les vergetures

*Soins satinants pour le corps

*Beurres de gommage de douche en mélange avec des huiles et exfoliants

*En mélange avec des huiles essentielles et des huiles végétales pour *prévenir et apaiser les contractures musculaires avant et après le sport.

Baume réparateur pour les mains

*Comme ingrédient actif de surgraissage pour la confection de savons "surgras"





Le petit : 1700 et le grand : 7500

