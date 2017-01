Beauty Body Challenge à Djibouti

Beauty Body Challenge Djibouti



*Programme personnalisé

*Coaching

*Relooking

*Cours particuliers de renforcement musculaire



Parce que le régime signifie trop souvent frustration et reprise de poids causée par l’effet yoyo, je vous propose une nouvelle approche, une rééducation alimentaire et un programme diététique personnalisé.

Par un suivi régulier, à votre domicile, je vous accompagne dans votre démarche de remise en forme afin que vous ne perdiez pas votre motivation et que la perte de poids soit durable.



Pour tous renseignements, contactez-moi au numéro suivant.

