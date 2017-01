Batterie et chargeur d'un grand PC Toshiba à Djibouti

Bonjour,



je vend un chargeur et un Batterie de mon ancien grand pc.



le prix de deux c'est 10000 FDJ et l'une est à 5000 fdj



Merci de me contacter pour les interessés.

5 000 FDJ

Multimédia, Informatique

il y a 18 heures

Partager cette page whatsapp



email