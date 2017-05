Batterie 12V 70Ah à Djibouti

Bonjour je vend une batterie de voiture 12V 70Ah servie 1ans et 8mois sur un moteur diesel, fonctionne parfaitement bien. Pour cause de nouvelle batterie plus puissante du coup j'en ais plus l'utilité batterie puissante je l'a vend au prix de 10000 prix fixe.

10 000 FDJ

77113753

Véhicules, Accessoires et pièces

il y a 2 heures

Partager cette page whatsapp



email