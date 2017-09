Base lavante neutre bio (grand et petit) à Djibouti

Propriétés :

+Base ultra-douce pouvant être utilisée pure ou agrémentée d'actifs et huiles essentielles adaptés à votre peau et/ou vos cheveux.

+Base lavante qui produit une mousse fine, onctueuse et douce facilement rinçable.

+Produit 100% d'origine naturelle, sans parfum, sans colorant, sans tensioactif ni conservateur agressif (sans sodium lauryl sulfate (SLS), sans sodium laureth sulfate (SLES), sans ammonium lauryl sulfate, sans paraben, sans dérivé éthoxylé, sans silicone...).

+Enrichie en glycérine végétale actif hydratant très intéressant pour la peau et les cheveux et en hydrolats BIO de Rose connu pour apaiser la peau et les irritations , Verveine réputé pour raffermir les tissus et stimuler la peau et Tilleul utilisé pourilluminer le teint et embellir les cheveux.



Utilisations :

+Pour toute la famille

+Pour tous les types de peaux, même fragiles et sensibles

+Pour le corps, le visage, les cheveux et les mains

+En tant que base moussante pour le bain

