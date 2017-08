Barque YAMAHA 40CV à Djibouti

je mets en vente une barque yamaha de 5.5 métrés et d'un moteur 40CV yamaha très idéal pour les sorties et surtout pour la pêche à la traine etc... sinon pour le moteur il est intact rien à dire ainsi pour la barque pour plus d information veuillez contacter le numero suivant ou par mon émail : kopiko92.km@gmail.com

merci !!

720 000 FDJ

77823504

Véhicules, Bateau

il y a 9 heures

