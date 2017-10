Bac pro logistique et transport demande emploi à Djibouti

Tout d'abord je m'appelle Hassan Ibrahim j'ai eu mon bac pro, logistique et transport avec un mention assez bien . je connais le français et anglais.je fait un stage .alors si vous avez une place pour moi alors n'hésitez à m'appeler au numéro suivant ou par email. Et merci Madame ou Monsieur a tout mes respect le plus sincère.

