Bac Pro Informatique cherche emploi à Djibouti

je suis a la recherche d un emploi , je suis titulaire Bac professionnel en Maintenance informatique , j ai une experience professionnelle 1 ans 4 momis dans le domain technicien de photocopieur et des imprimante toute le marque (reparation et maintenance) et je suis motive plus plus d information veille me contacte

