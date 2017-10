Baby sitting à Djibouti

Besoin d’une nounou ; ou baby baby-sitting a 1000 fr de l’heure . N’hésitez pas a me contacter par Mail babysitting017@gmail.com.

PS: Je suis motorisée et disponible à n’importe quelle heure.

Et en plus j’adore les enfants et je sais qu’ils vont m’adorés les bout de chou .

En bonus je les aide à faire les devoirs , que demande le peuple!!!!

