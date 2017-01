baby-sitter à Djibouti

bonjour a tous

(Madame, Monsieur),



Je me permets de vous adresser ma candidature pour un poste de baby-sitter en charge de vos enfants



Actuellement diplomé je suis une personne dynamique, engagée et sérieuse. Le contact avec les enfants est de plus la motivation principale qui m'incite à vous proposer ma candidature.

Partager cette page whatsapp



email