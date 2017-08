Avis du Recrutement des Postes Techniques à Djibouti

AVIS DE RECRUTEMENT





Education Development Center (EDC) est une ONG internationale qui exécute le « Projet d’Employabilité de la Main d’œuvre Djiboutienne » financé par l’Agence Américaine de Développement International « USAID » et qui travaille en étroite collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFOP), l’Agence Nationale de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle (ANEFIP) et la Chambre de Commerce de Djibouti (CCD). Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, EDC recrute du personnel pour les postes ci-dessous. Les postes sont basés à Djibouti ville, et pour certains postes des déplacements à l’intérieur du pays sont prévus.



Qualifications de base pour chaque candidat :

Maîtrise de Microsoft Word, Excel et PowerPoint

Excellent niveau de français écrit et oral et un bon niveau d’anglais serait un atout

Bonne organisation et capacité de prise d’initiative

Assiduité, ponctualité, souci de la qualité

Capacité à travailler de manière autonome et en équipe

Capable à travailler sous pression et de respecter les échéances

Expérience dans les projets de développement.

Expérience de travail dans un projet financé par l’USAID souhaité mais non exigé



Les qualifications et compétences spécifiques pour chaque poste sont décrites avec les responsabilités ci-dessous.



DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature est composé uniquement d’une lettre de motivation et un CV. Veuillez inclure 3 références professionnelles dans le CV. N’envoyer pas les photocopies de diplômes, certificats ou attestations. Seuls les dossiers qui répondent aux profils et qualifications seront traités. Les candidatures féminines sont vivement encouragées.



Les dossiers doivent parvenir en copie électronique avant minuit le Mercredi 13 septembre 2017 à l’adresse électronique suivante : DjiboutiJobs@edc.org . Seuls les candidats présélectionnés seront conviés à une interview et un test écrit, munis des copies de diplômes, attestations pertinentes et formulaire 1420 (USAID Biodata Form).





1.COORDINATEUR DE RENFORCEMENT DE CAPACITES

Responsabilités principales :

-Identifier avec les partenaires les capacités à renforcer et appuyer le développement et la mise en œuvre avec les partenaires des plans de renforcement de capacités ;

-Appuyer et coordonner les activités de renforcement de capacités énumérés dans les plans ;

-Collaborer avec les autres membres de l’équipe PED pour appuyer le renforcement de capacités lies à leurs activités avec les partenaires ;

-Appuyer et/ou participer à la rédaction de documents guides qui peuvent aider le personnel des partenaires à bien faire leur travail.

-Etre le point focal pour coordonner les opportunités de développement professionnel du personnel du projet.

-Appuyer le personnel PED à rédiger leurs propres plans de renforcement de capacités professionnels, liés au projet, et appuyer les superviseur(e)s à faire le suivi du progrès du personnel à mettre en œuvre leur plan.



Qualifications requises

Le candidat idéal aurait une combinaison de plusieurs des attributs suivants :

-Minimum un diplôme de License, préférablement dans les domaines des sciences sociales, particulièrement dans les ressources humaines ; un Masters sera un atout ;

-Minimum de 5 ans d’expérience à renforcer les capacités humaines, y compris des structures institutionnelles ;

-Capacités d’analyse critique sur les besoins en connaissances et comportement et comment trouver des solutions diverses pour renforcer les capacités ;

-Expérience à organiser des formations et des ateliers.





2.SPECIALISTE DE COMMUNICATION

Responsabilités principales:

-Travailler avec, et renforcer les capacités, des membres de l’équipe PED pour rédiger les documents liés aux activités du projet, comme les communiqués de presse, les « success stories », les rapports et documents formels sur les activités du projet ;

-Appuyer les partenaires institutionnels à mettre en place des plans, des stratégies et des campagnes de communication et de sensibilisation ;

-Faire les traductions des documents de français vers l’anglais et vice-versa et coordonner les traductions externes des documents avec des traducteurs locaux ou avec la siège d’EDC ;

-Assurer l’adhésion de l’équipe aux politiques et pratiques de communication du projet ;

-Gérer l’organisation, la bonne gestion et l’utilisation des photos et des vidéos collectées dans le cadre des activités du projet ;

-Faire le formatage des documents utilisant des logiciels comme Publisher, Adobe ou d’autres logiciels similaires.



Qualifications requises

Le candidat idéal aurait une combinaison de plusieurs des attributs suivants :

-Diplôme de License au minimum, préférablement en communication, en journalisme et/ou en sciences et techniques de la communication, avec un accent sur la planification de la communication stratégique pour le développement ;

-Avoir cinq (5) ans d’expérience professionnelle avec un niveau de responsabilité pertinente dans les domaines de la planification et de la gestion des activités de communication ;

-Expérience à faire le formatage des documents avec les logiciels tel que Publisher, Adobe ou d’autres logiciels similaires ;

-La connaissance et capacités de réalisation des photos et des vidéos sera un atout;

-Excellentes capacités de rédaction en français et bonnes capacités de rédaction en anglais des documents professionnels.











3.COORDINATEUR DE PLATEFORME NUMERIQUE D’EMPLOIS

Responsabilités principales :

-Appuyer et coordonner le travail entre les partenaires internationaux et ANEFIP pour le design, le développement et la mise en œuvre des améliorations de leur plateforme numérique pour lier directement les employeur(e)s et les demandeurs d’emploi ;

-Travailler avec ANEFIP pour organiser des tests de la plateforme avec des demandeurs d’emploi et des employeur(e)s. Vérifier que le travail répond aux besoins d’ANEFIP et des utilisateurs et assurer que les modifications sont faites comme nécessaire ;

-Appuyer la sensibilisation et la formation des utilisateurs sur la nouvelle plateforme ;

-Collaborer avec ANEFIP pour la maintenance des composantes de la plateforme et, si nécessaire, des petites modifications.



Qualifications requises

-Minimum un diplôme de License, l’informatique ;

-Une expérience démontrée à développer et/ou à maintenir les bases de données ;

-Minimum de 3 ans d’expérience à gérer les systèmes informatiques ;

-Expérience de mener des formations sur l’utilisation des bases de données et/ou des plateformes similaires.





4.SPECIALISTE D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Responsabilités principales :

-Travailler avec le personnel de l’ANEFIP pour identifier les besoins en connaissances et comportements en ce qui concerne l’insertion professionnelle et appuyer au renforcement des capacités ;

-Travailler avec le personnel de l’ANEFIP pour renforcer un système d’appui aux demandeurs d’emploi pour trouver des opportunités d’apprentissage en milieu professionnel ;

-Appuyer la mise à jour et/ou la rédaction des guides ou d’autres outils qui peuvent aider le personnel de l’ANEFIP à mieux préparer les demandeurs d’emploi pour le milieu professionnel et a améliorer les services de recrutement envers des employeur(e)s ;

-Appuyer la liaison du personnel de l’ANEFIP avec les entreprises pour les opportunités d’apprentissage en milieu professionnel et/ou l’insertion professionnelle

-Appuyer à l’organisation d’une foire d’emplois annuelle, en assurant l’implication efficace du secteur privé. Travailler avec ANEFIP pour bien préparer les demandeurs d’emploi et des employeur(e)s pour la foire et appuyer au lancement d’une campagne de sensibilisation sur la foire pour assurer la plus grande participation possible.



Qualifications requises

-Diplôme de License au minimum, préférablement dans les domaines de sciences sociales ; un Masters sera un atout;

-Minimum de 3 ans d’expérience dans l’insertion professionnelle, l’intermédiation d’emplois, l’organisation des stages et/ou donner des conseils sur la recherche d’un emploi ;

-Expérience d’encadrer et accompagner professionnellement les personnes pour améliorer leurs capacités ;

-Expérience à organiser des formations et des ateliers.

