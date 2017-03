Avis de consultation restreinte dossier d’appel d’offres pour l’optimisation du mini-réseau d’adduction d’eau potable à ghalamo : construction d’un réservoir de 70m3 et réhabilitation partiel du réseau à Djibouti

Dans le cadre de la mise en œuvre du « Appui à la dynamique locale pour améliorer l’accès à l’eau potable et l’hygiène dans les sous-préfectures d’Ali-Sabieh, Ali-Adeh, Yoboki et Randa en République de Djibouti » DCI-NSAPVD/2015/370/346, sur subvention de l’Union Européenne, la Caravane de Développement de Gobaad en partenariat avec SOS SAHEL International France lance une consultation restreinte pour l’optimisation du mini-réseau d’adduction d’eau potable à Ghalamo : construction d’un réservoir de 70m3 et réhabilitation partiel du réseau.



La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises consultées de la région de DIKHIL pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration.



Données particulières de l’avis d’appel d’offres no : N°01-2017/CDG/EAUD1



Dossier d’appel d’offres pour un marché (contrat) concernant l’optimisation du mini-Réseau d’adduction d’eau potable à Ghalamo : construction d’un réservoir de 70m3 et réhabilitation partiel du réseau.

1 Nom du Maître d’ouvrage : Caravane du Développement de Gobaad

2 Nom des programmes et/ou projets :

Appui à la dynamique locale pour améliorer l’accès à l’eau potable et l’hygiène dans les sous-préfectures d’Ali-Sabieh, Ali-Adeh, Yoboki et Randa en République de Djibouti : DCI-NSAPVD/2015/370/346.

3 L’Appel d’Offres s’adresse aux entreprises éligibles de la région de

DIKHIL, qualifiées et en règle vis-à-vis de l’administration.

4 01 exemplaire original et deux copies : système de double enveloppe

5 La date limite des dépôts des dossiers est le 30 mars 2017 à 13h.

6 La date d’’ouverture des offres est prévue au plus tard le 30 mars

2017 à 16h00 au bureau de SOS SAHEL

7 La date de retrait du DAO est fixée à partir du 15 mars 2017 à 10h

8 Délai de validité des offres : 90 jours

9 Dérogation à la règle de nationalité et règle d’origine des matériaux

de construction à fournir

10 Régime fiscal et douanier : Toutes Taxes Comprises (TTC) en DJF



Les soumissionnaires peuvent obtenir des renseignements complémentaires et se procurer gratuitement le dossier d’Appel d’offres au siège de : SOS SAHEL International France

QUARTIER AVIATION LOT N°13

DERRIÈRE LA SUPERETTE 5ÈME

TÉLÉPHONE : 21 35 91 97



Pour toute fin utile, prière de contacter les coordonnées suivantes :



Tél. : +253 77 81 00 10

+253 77 62 04 66

+253 77 82 37 16

+25321359197



BP : 382 DJIBOUTI



E-mail : dadalarho@gmail.com

houmedali@yahoo.fr

housseinabdallah@hotmail.com



Site web : www.caravanegobaad.dj

