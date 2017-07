AVIS D'UNE CONSULTATION RESTREINTE POUR POUR LE TRAITEMENT DU SOUS BASSIN VERSANT DE LA SOURCE D’EAU DE RANDA à Djibouti

association futur de randa



dans le cadre de la mise en œuvre du « appui à la dynamique locale pour améliorer l’accès à l’eau potable et l’hygiène dans les sous-préfectures d’ali-sabieh, ali-adeh, yoboki et randa en république de djibouti », sur subvention de l’union européenne (dci-nsapvd/2015/370/346), l’association furtur de randa en partenariat avec sos sahel international france lance une consultation restreinte pour l’aménagement de la source d’eau de randa (borne fontaine, abreuvoir et zone tampon).



la participation à la concurrence est ouverte aux entreprises consultées (basées dans la région de tadjourah) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.



données particulières de l’avis d’appel d’offres no : n°01-2017/afr/eaud1



dossier d’appel d’offres pour un marché (contrat) concernant le traitement du sous-bassin versant de la source d’eau de randa.

1nom du maître d’ouvrage : association futur de randa.



2nom des programmes et/ou projets :

appui à la dynamique locale pour améliorer l’accès à l’eau potable et l’hygiène dans les sous-préfectures d’ali-sabieh, ali-adeh, yoboki et randa en république de djibouti : dci-nsapvd/2015/370/346.



3l’appel d’offres s’adresse aux entreprises éligibles de la région de tadjourah, qualifiées et en règle vis-à-vis de l’administration.



401 exemplaire original et deux copies : système de double enveloppes



5la date de retrait du dao est fixée à partir du 25 juillet 2017 à 10h



6la date limite des dépôts des dossiers est fixée 19 aout 2017 à 13h.



7la date d’ouverture des offres est prévue au plus tard le 19 août 2017 à 16h00 au bureau de sos sahel.



8délai de validité des offres : 90 jours.



9dérogation à la règle de nationalité et règle d’origine des matériaux de construction à fournir.



10régime fiscal et douanier : toutes taxes comprises (ttc) en djf.



les soumissionnaires peuvent obtenir des renseignements complémentaires et se procurer gratuitement le dossier d’appel d’offres au siège du projet prodermo à tadjourah, situé au sein de la préfecture de tadjourah.

prière de contacter mr. ibrahim mohamed hamadou (responsable du dao)

contacts :

e-mail : hemebara88@gmail.com

