Attaché(e) à la Direction des Ventes h/f à Djibouti

Environnement du poste :

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur des Ventes

Missions du poste :

L’Attaché(e) à la Direction des Ventes a pour mission d’organiser et d’assurer le bon fonctionnement de la direction des ventes.

Ses missions sont :

- Relais de la direction commerciale pour la mise à jour des outils d’aide à la vente administrés par le siège.

- Création et administration du plan de formation des commerciaux

- Suivi et traitement administratif des moyens et factures engagés par les collaborateurs de la Direction des Ventes

- Centralisation des éléments de variable pour les commerciaux

- Organisation des séminaires commerciaux

- Participation aux développements et aux projets de la Direction des Ventes

Formation, expériences professionnelles et compétences requises :

• Formation de niveau Bac+2, en commerce ou en gestion

• Bonne connaissance des outils informatiques pour la pratique des reportings et statistiques

• Une bonne connaissance de l’Afrique ou de la zone géographique identifiée est un plus

• La maîtrise de l’anglais est un plus

Comportements attendus :

• Fortes capacités d’adaptation

• Débrouillard et très autonome

• Proactif

• Rigoureux

• Excellent niveau de communication

• Bonnes capacités relationnelles

• Réactivité et pragmatisme



