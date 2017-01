Associé ou Partenaire Commercial à l'etranger à Djibouti

Bonjour,

Je suis à la recherche d'un partenaire ou associé(Quelqu'un d'affaire de sérieux dans ses accomplissement ,franc et loyale) féminine ou masculine afin qu'on puisse faire notre commerce entredeux pays.Ex :(Djibouti/Éthiopie ou Dubaï/Djibouti) peu importe le pays mais dans le continent africain.

J'aimerais qu'on échange nos commerces pour faire bénéficier des clients qui pourrait être très intéresser des qualités produit à(importer & exporter).

Je m'explique:il/elle importera via des technique et moyen des transport(personne,voiture,bateaux) mon commerce sollicité à l’étranger afin que je puisse les vendre à Djibouti et en contre-partie j'exporterais pour mon associer les objets ou commerce qu'il sollicite de Djibouti afin qu'il puisse le vendre à son tour dans le pays voisin de Djibouti dont lequel il réside actuellement.

En gros,c'est le même contre-partie,ainsi les intéresser pourront me joindre sur mon mail.

On négociera ensemble !



Je vous remercie d'avance.

