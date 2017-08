Assistante en RH à Djibouti

Salam Aleykoum,

Etudiante en Science Technologie de l'information et de la communication.

Je suis à la recherche d'emploi dans le domaine Ressources Humaines,car j'ai la totalité des expériences réquises dans une filiale internationale dont lequel j'ai effectué un emploi en qualité de Responsable des RH pendant 2 ans.

De ce faite,je vous mets à votre entiere dispositions les compétences de mes acquis professionnelles tantot universitaire.

En somme,la responsabilité,la polyvalence,la ponctualité,l'esprit d'équipe,la performance,le sens du climat et de la cohésion sociale sont mes atouts.

Pour plus amples information,mon CV et ma lettre de motivation vous revelerons les preuves de ce derniers.



Vous remercions d'avance la lecture de mon annonce et dans l'attente de vos propositions d'offres équivalent à mes qualifications.



Cordialement,

