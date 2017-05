Assistante en Ressources Humaines à Djibouti

Bonjour,

Je suis une jeune fille de 23 ans, étudiante en Licence de Communication.

Je suis à la recherche d'une poste vacante dans les domaines 'Ressources Humaines’, car j'ai la maxime des expériences requises dans une filiale d'organisation Internationale dont lequel j'ai effectué de eux année d'emploi en qualité d'Assistante en Ressource Humaine.

A ce titre, je vous mets à votre entière disposition les compétences de mes acquis professionnelle.

Sur ce, l'altruisme, la sociabilité, Responsabilité, la polyvalence, la ponctualité, l’esprit d’équipe sont mes points fort.

Pour plus amples informations, mon CV et ma lettre de motivation vous révélerons les preuves de ces derniers.



Merci d'avoir eu le temps de lire mon annonce, et dans l'attente de vos propositions d'offres à mon profil.

Cordialement,

