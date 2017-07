Assistante de Direction Bilingue à Djibouti

Une société de la place recherche : Une Assistante de Direction Bilingue



- Assiste les Directeurs dans toutes leurs taches journalières

- Excellente expression orale et rédactionnelle

- Présentable

- Très bonne élocution du français et Anglais

- Maîtrise des outils de bureautiques

- Utilisation des modes de communication (téléphone, fax, messagerie, agenda électronique...)

- Analyse et gestion des demandes d’information.

- Capacité d’organisation, polyvalence

- Aptitude à travailler en équipe

- Discrétion

-Connaissance de l’organisation générale et du fonctionnement de l’établissement

- Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat

- Bonnes capacités rédactionnelles

- bilingue ( Anglais et Français)

-

Pour toute personne intéressée , merci d'adresser votre CV ainsi que toutes autres documents complémentaires a l’émail suivant:

