assistant comptable à Djibouti

salut



récemment diplômé d'une "licence comptabilité,finance et audit" je cherche un emploi en tant qu'assistant comptable ou aide comptable.

je possède presque 1 ans de d’expérience accumulés durant mes stages, je suis une personne motivée et efficiente dans son travail.

j'espere ainsi pouvoir relever des nouveaux defis dans votre Etablissement.

vous pouvez me contacter sur mon email

